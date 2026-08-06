ארבעה נערים נמלטים בריצה מקניון ברחובות. רגעים קודם לכן, כך לפי כתב האישום, הם תקפו באלימות קשה סדרן בן 19 שביקש מהם להפסיק לעשן סיגריות אלקטרוניות במהלך הקרנת הסרט.

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זמן קצר אחרי התקיפה, בתחנת רחובות פתחו בחקירה מואצת. חוקרי מחלק הנוער איתרו את ארבעת החשודים, בני 14 ו-15, ובסיום החקירה הועבר התיק ליחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז, שהגישה נגדם כתב אישום בגין חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והסגת גבול פלילית.

על פי האישום, הארבעה נכנסו לאולם הקולנוע בלי לרכוש כרטיסים, עישנו וייפ במהלך הסרט והפריעו לצופים. כשסדרן הקולנוע ביקש מהם לצאת, התפתח עימות שבמהלכו, לפי האישום, הוכה הסדרן באגרופים ובבעיטות.

הוא פונה לבית החולים קפלן עם שבר באף, שטפי דם בפניו, חתך שהצריך תפירה וחבלות נוספות.

בחדרי החקירות, אף אחד מהחשודים לא מכחיש שנכנס לקולנוע בלי כרטיס. אבל מכאן, כל אחד מהם מציג גרסה אחרת לאופן שבו התפתח העימות.

אחד החשודים מספר: "נכנסנו לקולנוע אני ועוד שלושה חברים. נכנסנו לסרט קופה ראשית. לא קנינו כרטיסים. לפחות אני לא". בהמשך הוא כבר מתאר את הסדרן כמי שהפעיל כוח ראשון. "הסדרן פשוט תפס אותו מהצוואר, גרר אותו, אני קמתי רק כדי להפריד. אחרי שנייה ראיתי את הסדרן על הברכיים". חוקרת: "קיבל מכה בטעות?", החשוד השיב: "בתור הגנה עצמית".

חשוד אחר מסרב למסור את שמות חבריו. לשאלת החוקרת מדוע הוא אינו מוסר את השמות, הוא משיב: "חונכתי ככה בבית". גם הוא מטיל את האחריות על הסדרן: "הסדרן תפס אותו בשתי הידיים וניסה לגרור אותו… אחר כך היה ביניהם מכות. אני רק נעמדתי ביניהם". "למה להתנהג בצורה בריונית? ארבעה נערים על אחד", שואלת החוקרת - והחשוד משיב: "אני לא הרבצתי".

גם החשוד הבא מתעקש שלא השתתף בתקיפה. "קרה אירוע, לא שמתי לב מה קרה. אני ברחתי מהאולם". חוקרת: "אחרי שנתת לו אגרוף לעין, הסדרן נפל ואיבד הכרה". חשוד: "אני רוצה לראות שעשיתי את זה. אני לא תקפתי אף אחד".

בחקירה נוספת שואלת החוקרת את החשוד האם הוא מצטער על מעשיו, והוא משיב: "אם הייתי תוקף אותו - הייתי מצטער".

גם החשוד הרביעי מודה שעישן וייפ באולם, אבל טוען שגם הוא הותקף. "אני מעשן וייפ. הוא תפס אותי ביד והפיל אותי לרצפה", הוא אומר, "כולי בן 14, עור ועצמות".

במהלך החקירה השתמשו החוקרים גם בתרגיל חקירה. ארבעת הקטינים הוכנסו לאותו תא מעצר, מבלי שידעו כי השיחות ביניהם מוקלטות. לפי גורם בחקירה, במהלך אותה שיחה הם תיארו את האלימות שהופעלה כלפי הסדרן ואף הפלילו זה את זה.

הסדרן, שביקש מהנערים להפסיק לעשן ולעזוב את האולם, סיים את אותו ערב בבית החולים עם שבר באף וחבלות קשות. ארבעת הקטינים, שלפי האישום תקפו אותו, שוחררו בינתיים למעצר בית למרות בקשת המשטרה לעצור אותם עד תום ההליכים.