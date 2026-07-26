עבריין המס שהורשע בעבירות בסך מאות מיליוני שקלים הוסגר מפנמה לישראל

לאחר קרוב לשנתיים וחצי של מרדף בינלאומי, הוסגר הלילה (בין שבת לראשון) מפנמה לישראל יניב מועלם, שהורשע באחת מפרשות המס והלבנת ההון החמורות שנחשפו בשנים האחרונות. מועלם ניהל רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, אשר שימשה להפצה ולקיזוז של מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים - ונמלט מהארץ בעיצומו של ההליך המשפטי שהתנהל נגדו.

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עם נחיתתו בנתב"ג, הועבר מועלם משוטרי האינטרפול לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים ישירות לבית המשפט, שם הגישה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון בקשה למעצרו עד תום ההליכים נגדו, בשל החשש הממשי להימלטות נוספת. בית המשפט נעתר והורה על מעצרו עד למתן החלטה בבקשה.

מועלם הורשע בבית המשפט המחוזי בנצרת בשני כתבי אישום חמורים, לאחר שניהל רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, אשר שימשה להפצה ולקיזוז של מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. במסגרת הפרשה נגרע מקופת המדינה סכום של כ-65 מיליוני שקלים, ובמקביל הולבנו כספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך משיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן והסתרת מקורם.

טרם בריחתו ולאחר ניהול הוכחות באופן חלקי, הודה מועלם בעובדות כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון, שבו הוסכם כי המדינה תעתור לעונש ראוי של 10 שנות מאסר בפועל, לצד קנסות כבדים וחילוט רכוש בהיקף נרחב.

עם הימלטותו מהארץ פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון גם נגד הערבים להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות בסך של כמיליון שקלים, והבהיר כי גם מי שמאפשר את הימלטותו של נאשם יישא בתוצאות.

בספטמבר 2024 אותר מועלם בפנמה ונעצר. לאחר הליך הסגרה מורכב, הועבר השבוע לישראל, וכעת עו"ד עלאא ח'יר ועו"ד אבנר דידי, מנהל המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון פועלים להשלמת ההליך הפלילי ולמימוש חילוט הרכוש שנתפס במסגרת החקירה.