יבגני יורדנוב הוא המאמן החשוד בעבירות מין במתעמלות

יבגני יורדנוב, תושב קריית אונו בן 51, הוא מאמן ההתעמלות החשוד בעבירות מין במתעמלות. מעצרו הוארך עד ליום שני. יבגני נעצר ביום ראשון שעבר, לאחר שמתעמלת התלוננה כי ביצע בה במשך כעשור מעשים מגונים. לטענתה, המעשים הללו התבצעו במהלך נסיעות ותחרויות בחו"ל.

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המתלוננת טענה בחקירתה כי גם באחותה ביצע המאמן עבירות מין. מיוחסים לו חשדות לביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע - ושוחררה בתנאים מגבילים.

עו"ד מירב זמיר, עורכת דינו של המאמן, מסרה לאחר מעצרו כי "זוהי אחת מהעלילות הנפשעות בהן נעשה שימוש ציני בטענות בדבר עבירות מין כדרך לנטרל יריב עסקי. העובדה שהדבר נעשה בתקופה כה רגישה של קיום תחרויות בענף ובלי כל ראיה תומכת מלבד טענות בהבל פה, מוכיחה מניע בזוי שצריך להוביל לחקירתן תחת אזהרה. ההימנעות המכוונת של המשטרה מבדיקת טענות החשוד בעניין זה ובמקביל הימנעותה מלחקור את הרקע של אותן אחיות שמצאו להגיע יחדיו למסור תלונתן לאחר תיאום עדויות מדוקדק, יש בה דווקא כדי לפגוע במתלוננות אמת בעבירות מין.

"החשוד ימשיך לעמוד על חפותו המלאה ויטהר שמו הטוב שכה נפגע בין "בעזרתה" של חקירה הוגנת ובין בלעדיה. העובדה שבית המשפט מצא להאריך מעצר רק לשלושה ימים, מלמדת על טיבן האמיתי של ה״ראיות״ הקיימות בתיק", הוסיפה.