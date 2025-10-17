תוך שעות: רצח כפול בצפון, נקבע מותו של גבר שנורה בנגב

חשד לרצח כפול בצפון: שני גברים כבני 40 אותרו הבוקר (שישי) בשטח פתוח סמוך לאבטין, כשהם ללא סימני חיים. השניים נורו למוות במהלך אירוע אלימות, וצוות מד"א נאלץ לקבוע את מותם במקום, לאחר שסבלו מפציעות חודרות.

חובש רפואת חירום במד"א שאדי מג'דוב, סיפר: "מדובר באירוע קשה, במהלכו שני גברים אותרו בסמוך אחד לשני כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת זבולון נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה.

במהלך הלילה נרשם רצף אירועי אלימות במגזר הערבי, כאשר בן 30 הובא לחבירה עם צוות מד"א בכביש 60, צומת תל שבע, כשהוא סובל מפציעות חודרות ומצבו אנוש. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש. עם זאת, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כעבור מספר שעות, המשטרה עצרה שלושה גברים בחשד למעורבות בנקמת הדם.

חובש בכיר מד"א ישראל אהרוני, סיפר: "חברנו לרכב פרטי ובמושב האחורי שכב גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשאנחנו מבצעים פעולות החייאה ממושכות ונלחמים על חייו".

מספר דקות לפני כן, בן 24 נפצע בינוני באירוע אלימות ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא סובל מפציעות חודרות.

אבן הושלכה לעבר ניידת טיפול נמרץ של מד"א שהוזעקה לטפל בפצוע, ניפצה את השמשה הקדמית של הרכב, חדרה אל תא הנהג ופגעה בפאראמדיק שישב לצדו של הנהג. הפאראמדיק, גבר כבן 40, נפצע וידו נשברה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק משמעותי לניידת טיפול נמרץ. תלונה הוגשה למשטרת ישראל.

מנכ"ל מגן דוד אדום, אלי בין: "זהו אירוע חמור שמעמיד בסכנה את חייהם של צוותי מד"א, שפועלים יומם ולילה כדי להציל חיים. לא ייתכן שמי שמגיע להעניק טיפול רפואי יותקף בדרך. אנחנו סומכים על משטרת ישראל שתפעל במהירות ובנחישות לעצור את התוקפים ולמצות עמם את הדין במלוא החומרה".

באירוע נוסף שנרשם בעיר, ארבעה שוטרים נפצעו קל לאחר מרדף ומעצר רכב חשוד. התקרית התרחשה במהלך פעילות של שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה"ר, במסגרת המאבק בסכסוכי משפחות ונקמות דם בעיר. במשטרה ציינו כי בשלב זה, הגיח במקום רכב חשוד שלא נענה לקריאות השוטרים. במהלך ניסיון הימלטות, פגע הרכב בניידת משטרה וסיכן את חיי השוטרים.

לאחר מרדף קצר, השוטרים ביצעו ירי לעבר הרכב עד למעצר. הנהג, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה־20 לחייו, נעצר לחקירה. כאמור, באירוע נפצעו ארבעה שוטרים באורח קל, ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה.