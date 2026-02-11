העבר האפל של אשר בן עוז: מיהו באמת העבריין שהפך לכוכב רשת?

הפודקאסט של איש העסקים אשר בן עוז ובנו הפך בחודשים האחרונים ללהיט רשת. החשיפה בתכניות פופולריות, ובהן גם "ארץ נהדרת", הזניקה את בן עוז למרכז השיח הציבורי - והוא מתארח בזה אחר זה בפודקאסטים ובתכניות, זוכה לבמה רחבה ומציג את משנתו ללא סינון כמעט.

אלא שמאחורי ההצלחה וההומור, מסתתר עבר פלילי כבד בהרבה מזה שבן עוז נוהג להציג. בעוד שבחלק מהראיונות הוא מספר כי ישב בכלא על "עבירות מס", בדיקה מעלה כי מדובר גם בהרשעות בעבירות של הונאת משקיעים ואלימות - ולא רק בעבירות צווארון לבן.

בפודקאסטים שבהם התארח, חלקם בהגשת אנשי תקשורת מוכרים וחלקם של מובילי דעת קהל מעולמות אחרים, בן עוז זוכה ליחס אוהד במיוחד. הוא משתמש בבמות הללו כדי לנסות ולנקות את שמו, לאחר שורת עדויות של נפגעים שטוענים כי נעקצו על ידו בסכומי כסף גבוהים. אף אחד מהמראיינים כמעט לא מציב שאלות קשות, ולא פונה לאותם נפגעים כדי לבדוק את גרסתם.

כך למשל, בפודקאסט של דורין אטיאס - שהרבתה בעבר לבקר התנהלות כלכלית חסרת אחריות, מתקבל בן עוז ב"מרחב בטוח", כלשונה. שם הוא מתהדר באורח חיים ראוותני, בדירה מפוארת וברכב יוקרה, מבלי שנשאל על מקור הכסף או על מצבו הכלכלי האמיתי. בפועל, הדירה שבה הוא מתהדר אינה בבעלותו המלאה, קיימים עליה חובות ארנונה, והוא מצוי בהליך חדלות פירעון עם חובות של מיליוני שקלים.

בן עוז אף מתאר בפודקאסטים מקרים בעייתיים נוספים, בהם טען כי הציע שוחד לשוטר - אמירה שהמשטרה מכחישה מכל וכל. למרות זאת, הדברים נאמרים ללא הסתייגות או בדיקה, כחלק מהשיח החופשי שמאפשר עולם הפודקאסטים.

גם כאשר עלה תחקיר שפורסם ב-i24NEWS ועסק בהתנהלותו, בן עוז מיהר לטעון כי מדובר בעלילות וכי "הסתדר עם רוב המשקיעים". אחת הנפגעות המרכזיות, שרית קינן, נדהמה לשמוע אותו טוען כי פנתה לעבריינים - טענה שהיא מכחישה בתוקף.

במשטרה מבהירים כי החקירה בעניינו של בן עוז עדיין נמשכת, התיקים נגדו לא נסגרו, ולהליך חדלות הפירעון נוספו נושים נוספים. בן עוז עצמו טרם הגיע להסדר כולל.

בעידן שבו כל אחד יכול לפתוח פודקאסט, וכמעט שום אמירה אינה נבדקת בזמן אמת, גם עבר פלילי כבד עלול להישטף באור הזרקורים - כל עוד זה מקליק, מצחיק ומביא צפיות.