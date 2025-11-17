עשרות כדורגלנים יחויבו להחזיר מיליונים לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי עדכן היום (שני) שיחייב עשרות כדורגלנים בישראל להחזיר לו כספים בשווי מיליוני שקלים, ברקע פרשת ההונאה. במסגרת החקירה, 49 תיקים של שחקני כדורגל נפתחו מחדש, כלל השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת והקביעות נכות שנקבעו להם יבוטלו.

הדברים באים ברקע הפרסומים בחודש מאי, עם הפיכת החקירה לגלויה על ידי חוקרי הביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון בה נמצא ששחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדו בקבלת נכויות במרמה מהביטוח הלאומי, על נכויות פיקטיביות שלא היו.

הביטוח הלאומי הדגיש כי "כל מי שימצא שלקח כספי ציבור שלא כדין - יאלץ להחזיר את הכספים לקופה הציבורית".

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי, הוסיף: "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון והפרקליטות, החקירה ממשיכה ונתפסו מעורבים נוספים. עיבדו את הנתונים ואנו ממשיכים לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".

נזכיר כי ב-22 במאי 2025, הודיע הביטוח הלאומי על חקירה סמויה המתנהלת מזה כחצי שנה בחשד להונאת ענק בכדורגל הישראלי - והפכה לגלויה. על פי החשד: עורכי דין, רופאים, עובדת ביטוח לאומי וכ-50 שחקנים בכירים בליגת העל ביצעו לכאורה הונאה נגד המדינה בהוצאת קצבאות נכות פיקטיביות לאורך שנים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

על פי החשד, חלק מהשיטה הייתה שינוי לכתובת פיקטיבית בכדי להשתייך לוועדות בדרום הארץ, שבהן לכאורה עבדה אותה עובדת ביטוח לאומי, שהייתה מאשרת את הבקשות לקבלת הקצבה של אובדן או פגיעה בכושר העבודה. מדובר בסכום כולל שמוערך בהיקף של 13 מיליון שקל - כידוע, לשחקנים ברמה הגבוהה הזו יש משכורות גבוהות.