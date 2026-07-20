חסמו את המונית, דקרו למוות והציתו את הרכב: עד 27 שנות מאסר לרוצחי אושר גזי

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שני) 27 שנות מאסר בפועל על נתנאל זיקרי ויהב דדון, ו-25 שנות מאסר בפועל על עילאי רוזט, לאחר שהשלושה הורשעו במסגרת הסדר טיעון ברצח אושר גזי ז"ל באילת.

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על פי כתב האישום המתוקן, השלושה קשרו קשר לפגוע בגזי על רקע סכסוך. הם הצטיידו בסכינים ובאמצעי הסוואה, עקבו אחריו כשהיה במונית, חסמו את דרכה, ושניים מהם דקרו אותו פעמים רבות בכל חלקי גופו, בעוד הנאשם השלישי איים על נהג המונית שלא יתערב או ידווח על המתרחש. לאחר מכן נמלטו מהמקום, העלימו את הסכינים והבגדים והציתו את הרכב שבו השתמשו.

בגזר הדין קבע בית המשפט כי השלושה פעלו "בצוותא חדא" לאחר תכנון מוקדם, ואימץ את עמדת הפרקליטות שלפיה יש לראות בהם גוף עברייני אחד. השופטים כתבו כי "הקלות שבה החליטו השלושה לפגוע ובהמשך לקטול חייו של אחר מסיבה לא ברורה - בלתי נתפסת", וכי מימוש התוכנית "מחריד עוד יותר".

לצד עונשי המאסר הוטלו על השלושה גם מאסרים על תנאי. זיקרי חויב לשלם פיצוי של 200 אלף שקלים למשפחת המנוח, ואילו דדון ורוזט חויבו לשלם 150 אלף שקלים כל אחד. בית המשפט ציין כי העונש המופחת שנגזר על רוזט נובע משיתוף הפעולה המשמעותי שלו עם גורמי החקירה.