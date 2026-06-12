"הוא גדול בעיני אלוקים": תושבת טייבה נעצרה בחשד להסתה ותמיכה בפיגוע בו נרצח לוחם

תושבת טייבה נעצרה היום (שישי) בחשד להסתה ולתמיכה בטרור, לאחר שפרסמה ברשתות דברי שבח ותמיכה בפיגוע שבוצע בתחילת השבוע בו נרצח לוחם מילואים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהמשך לפיגוע שבוצע בתחילת השבוע, התקבל במשטרה מידע אודות תושבת העיר טייבה שעל פי החשד פרסמה ברשתות החברתיות תכנים הכוללים דברי שבח ותמיכה במעשה הטרור.

עם ניטור הפוסט, פתחו חוקרי תחנת טייבה בחקירה ובמהלך הלילה פשטו בלשי התחנה יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב על ביתה של החשודה, בשנות ה-50 לחייה, ועצרו אותה לחקירה. במסגרת הפעילות נתפס גם מכשיר הטלפון הנייד שברשותה. חקירתה הודתה החשודה כי החשבון ממנו פורסמו הדברים שייך לה.

בתום החקירה ובהתאם לממצאיה, הוארך מעצרה של החשודה בבית המשפט עד ליום ראשון הקרוב, והחקירה נמשכת.