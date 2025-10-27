אישום נגד מעורב תשיעי בפרשת רצח הנער שהיה בליווי משטרתי

הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום נגד נאשם נוסף, תשיעי במספר, שהיה מעורב ברצח הנער בן ה-15 עמר אבו צעלוק וניסיון רצח של בני משפחה נוספים, באירוע ירי לעבר שיירה שלוותה על ידי המשטרה בשנת 2020.

כתב האישום הוגש נגד חוסיין מטארי, עליו פרסמנו לראשונה לפני שבוע כי נעצר על ידי המשטרה, בגין מעורבות ברצח. הנאשם, שימש כחלק מחוליה משמעותית בהוצאת תוכנית החיסול לפועל - והיה ברכב ממנו בוצע הירי.

שמונה מעורבים נוספים הורשעו בעבר, כל אחד לפי חלקו ועל סמך הודאתם. הם נידונו לפני כשנה בבית המשפט לעונשי מאסר חמורים, בין 34 שנות מאסר בפועל ל-11 שנים. מכתב האישום עולה כי מטארי, יחד עם הנוספים, רקמו תוכנית חיסול עבריינית עקב סכסוך דמים בין שתי המשפחות. הם קבעו להוציאה לפועל בכל מחיר - גם ביודיעין ששיירת המשפחה מלווה על ידי המשטרה.

הקבוצה הצטיידה במכשירים סלולריים, מכשירי קשר ולפחות בשני אקדחים מסוג חצי אוטומטי. עם עליית השיירה לכביש 6, איגפו שלושה רכבים של החולייה את השיירה וירו לפחות 13 קליעים לעבר הרכב, ובכך גרמו למותו של עמר אבו צעלוק, הקטין בן ה-15, ומיד לאחר מכן נמלטו במהירות מופרזת לקלנסאווה. עם הגעם למקום, הם הציתו את הרכב ממנו בוצע הירי וחזרו ללוד בכלים הנותרים.