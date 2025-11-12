מדריך שחמט מטבריה נחשד בביצוע עבירות מין בתלמידות

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות שנפגעו מחשוד העונה לשם רמי פלה, המועסק כמדריך שחמט במספר בתי ספר יסודיים באיזור טבריה - וחשוד בביצוע עבירות מין בתלמידות.

במסגרת החקירה המנוהלת במשטרת מחוז צפון, נמסרו תלונות ממספר תלמידות שנפגעו מינית לכאורה על ידי החשוד, תושב טבריה בן 44, במהלך שיעורים בבית הספר. לפני מספר ימים, בתאריך 10 בנובמבר, נעצר פלה עם קבלת התלונות והבוקר הוארך מעצרו בשנית עד ליום ראשון, 16 בנובמבר.

דוברות המשטרה

לאחר שהחקירה נוהלה עד כה תחת צו איסור ובהתאם לבקשת המשטרה להתיר את שמו של החשוד, נענה הבוקר בית המשפט לבקשה במטרה לאתר קורבנות נוספות שנפגעו ממעשיו. כל היודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד מתבקש להגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ.