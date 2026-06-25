מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה אמש (רביעי) בחשד להתעללות בשני פעוטות. על פי החשד, המטפלת נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבכיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה.

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עם קבלת המידע ופתיחת החקירה, פעלו חוקרי התחנה לאיסוף ראיות וממצאים. אמש נעצרה החשודה והועברה לחקירה. היום, הוארך מעצרה בבית משפט השלום עד לתאריך 29 ביוני 2026.

בחודש מאי האחרון הוגש כתב אישום נגד בעלת הגן הפרטי "גן סימונה" בבת ים ושתי סייעות שעבדו לצידה בגין שורת עבירות חמורות של תקיפה והתעללות בפעוטות בני שלושה חודשים עד שלוש שנים.

השלוש היו אחראיות על כ-18 פעוטות, ולפחות 14 מהם נפגעו בשורה ארוכה של מקרי אלימות שהתרחשו במהלך עבודתן בגן. מהאישום עולה כי העובדות נהגו בפעוטות באלימות חוזרת, שכללה בין היתר משיכות וגרירות בכוח, הרמה והטחה של ילדים על מזרנים, כיסאות ומשטחי החתלה, סטירות, צביטות, דחיפות והכאות בראש.