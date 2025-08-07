מומלצים -

פרסום ראשון: עליית מדרגה בתופעת השלכת רימוני הרסס כאמצעי לגביית חובות. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" דוגמה מבהילה נוספת לכך.

הרקע למקרה הוא כאשר עורך דין בשנות ה-30 לחייו מאזור טירת הכרמל, הסתבך ונפל לחובות, ולכן לווה כספים בשוק האפור. הוא התקשה להחזיר את הכסף, ולבסוף מי ששילם את המחיר הם ההורים שלו, בני 70. לפני מספר שבועות, החשוד הגיע אל בית ההורים כשהוא רכוב על קורקינט, חובש קסדה ועוטה כפפות, והשליך את הרימון אל הדירה, בשעה שההורים היו שם. עורך הדין כלל לא מתגורר בדירה.

עקב השלכת הרימון, פיצוץ עז הרעיד את השכונה. לאחר מכן, נמלט החשוד מהמקום. לא רחוק משם, המתין לו רכב מילוט שאסף אותו, אך שוטרים מתחנת טירת כרמל שהיו באזור הצליחו לעצור אותם תוך זמן קצר. נזק כבד נגרם לבית ובאזור.

בתום חקירה שהתנהלה ביחידה המרכזית במחוז חוף, הוגש היום כתב אישום גם נגד משליך הרימון, גם נגד מי שסייע לו להימלט. שניהם צעירים כבני 20. כעת החקירה תמשיך על מנת להתחקות אחרי מי ששלח אותם לביצוע המעשה. לציין במלל שבעצם הפעילות המבצעית , האיתור והמעצר בוצע עי שוטרי טירת הכרמל. אח"כ החקירה נוהלה בימר אבל מי שביצע את הכל זה שוטרי התחנה