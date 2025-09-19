לאחר שהוברחה מהשירותים: אימה של מאי גולן התייצבה לחקירה

מומלצים -

לאחר הדרמה בתחנת המשטרה, אימה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, התייצבה הבוקר (שישי) לחקירה בלהב 433. רימונה הגיעה ברכבה של השרה, שהסיעה אותה, והוכנסה על ידי החוקרים לתחנה.

כאמור, אמש התייצבה רימונה גולן לחקירה, אך השרה שהגיעה לתחנה לקחה אותה בטרם סיימה להיחקר, כאשר היא יצאה לשירותים. מטעמה של מאי גולן נמסר אמש כי אימה "היא אישה מבוגרת וחולה, החוקרים סירבו לאפשר לשרה ולעורכת הדין שהגיעה איתן לוודא שהחקירה לא תגרום לה נזק בריאותי חסר תקנה".

ל-i24NEWS נודע לאחרונה כי התנהלו מגעים מתקדמים ביותר להסכם עד מדינה עם אחד החשודים המרכזיים בתיק - אך הוא נסוג מחתימה על הסכם. בעקבות כך, מיהרה המשטרה להוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה בנוגע אליו ועל זהותו - כך פרסם לראשונה הפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג.

ביום שני האחרון עורך דין נעצר ונוספים עוכבו, ביניהם השרה מאי גולן, בפשיטת המשטרה במשרד לקידום מעמד האישה. החשדות: קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור. זאת בהמשך לתחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה גולן השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".