חשד: ויכוח סביב מכירת עתיקות ומתכות הוביל לרצח בני הזוג פריחודקו

רצח בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודקו: על פי החשד שהתחזק היום (חמישי), ויכוח סביב איסוף ומכירת עתיקות ומתכות הוביל לרצח בני הזוג. זאת לאחר שמוקדם יותר היום הוסר החשד למניע לאומני, שב"כ יצא מהחקירה, והיא ממשיכה להתנהל בימ"ר מרכז.

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כזכור, המשטרה הודיעה היום בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן עם שב"כ, כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו בשפלה התבצע על רקע פלילי ולא לאומני. ארבעה חשודים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים.

במשטרה נתפסו הרבה פריטים שסובבים סביב הרצח. יש חשדות לגבי אקדחים מסוימים, אך עדיין לא אושר שזה אכן האקדח ששימש בפועל - וכרגע ממתינים לתוצאות הבדיקות הבליסטיות הסופיות.

במהלך החקירה עצרו לוחמי הימ"מ מספר חשודים באירוע, בהם קטין שעל פי החשד שביצע את הרצח. בית המשפט האריך את מעצרם של ארבעה חשודים בלבד.

במוצ"ש האחרון פורסם ב"מגזין השבת" כי שעה אחת בלבד לפני שנרצחו, רוסלן עוד הספיק לשוחח עם אמו באוקראינה. רוסלן סיפר לאימו שבמשך שעה שלמה נסע אחריו ואחרי אולגה אופנוע, ואמר שזה נראה "חשוד מאוד". ייתכן שכבר אז הרגיש רוסלן שמשהו אינו כשורה. ספק אם העלה בדעתו כיצד יסתיים אותו יום. סמוך לשעה שבע בערב נמצאו הוא ואולגה ירויים בתוך רכבם באזור מבודד ביער משמר איילון,