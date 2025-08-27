אישום נגד החשודים שזרקו רימון לעבר ביתה של ניקול ראידמן

מומלצים -

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד ניסים נס, בן 37 מבית דגן ווא-אל ג'רושי, בן 35 מרמלה, בגין השלכת רימון רסס לעבר ביתה של ניקול ראידמן בהרצליה, שגרמה לפציעות קשות של עובר אורח תמים.

על פי כתב האישום, הנאשמים קשרו קשר לפגוע במתלונן תושב הרצליה, זאת לאחר שהמתלונן סרב להיפגש עם אדם שיצר עימו קשר טלפוני, הציג עצמו בשם "רוני" וטען שיש לו בעיות עם אחיו של המתלונן, מהם דרש לקבל כספים בהזדמנויות שונות תוך שהוא מאיים עליהם.

במסגרת השיחה איים רוני גם על המתלונן שייפגע בו ובבני משפחתו. זמן קצר לאחר השיחה, העביר רוני לג'רושי את מספר הטלפון של המתלונן וזה התקשר אליו, הציג עצמו בשמו ואיים לפגוע בו.

בהמשך יצר ג'רושי קשר עם נס, במטרה לפגוע יחד במתלונן. נס הצטייד ברימון רסס, על דעת גרושי, הגיע לבית המתלונן ברכב שכור, ולאחר שערך מספר סיורים בסביבתו, השליך את הרימון לעבר בית המתלונן ונמלט מהמקום בנסיעה. הרימון נפל סמוך למדרכה והתפוצץ בדיוק כאשר עבר בה עובר אורח תמים שנפצע פציעות מרובות ונזקק לאשפוז בבית חולים.

כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות של חבלה בכוונה מחמירה (בצוותא), קשירת קשר לפשע, נשיאה והובלת נשק בלא רשות על פי דין, איומים ושינוי זהות של רכב או של חלק של רכב.

כזכור, מטעמה של ראידמן נמסר: "כפי שאנו מבינים, זו הייתה טעות בכתובת. אנו בטוחים כי המשטרה תמצה את החקירה באופן מיידי".