מעצרם של עשרה מהמתפרעים בביתו של שופט בית המשפט העליון אמש הוארך היום (חמישי) בחמישה ימים. מעצר חמישה נוספים הוארך בשבעה ימים. בנוסף, עשרה שוחררו לשישה ימי מעצר בית - על כך הוטל צו עיכוב ביצוע.

החשדות המיוחסים להם - יידוי אבנים, היזק לרכוש, הסגת גבול, התנהגות פרועה, התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. אחד המתפרעים אמר לפני דיון בהארכת מעצרו: "אם אנחנו לא ישנים - גם השופט לא ישן".

במקביל, בדיון אחר, הודה הטוען המשטרתי כי ניידת שהגיעה למקום בחרה שלא להתערב: "בתחילה הייתה ניידת שראתה אותם והלכה - לא רצתה להתעמת".

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נזכיר כי 40 חשודים נעצרו. בין היתר נתפסו גם מצלמות ורחפנים ששימשו על פי החשד את המתפרעים. בנוסף, בעלייה לתחנת המשטרה חברון היה ניסיון בריחה של החשודים - הניסיון סוכל.

דוברות המשטרה

המשטרה ביקשה להאריך ב-12 ימים את מעצרם של תשעה חשודים. "מדובר באירוע חריג, ישנם מספר רב של פעולות שאנו מבקשים לבצע בימים המבוקשים", מסר נציג המשטרה לשופט ביהמ"ש השלום ציון סהראי. עוד אמר כי "ישנה מדיה שמתעדת את אותם אנשים באזור". בין העצורים: נהג האוטובוס של המפגינים. עם זאת, השופט קבע כי הוא ישוחרר מיידית.

לטענת המפגינים המצלמות שנתפסו בידי המשטרה - היו ללא כרטיסים. עשרות ילדים חרדים שהגיעו לתמוך בעצורים ושרים שירי חיזוק באולם. השופט קטע את הדיון והורה להרחיק אותם.

השופט סהראי הדגיש: "לב העניין שהגיעו פורעים שהחלטה של בית משפט העליון ומחליטים לפלוש לביתו של שופט בית משפט עליון".