המועמד המועדף לתפקיד בכיר במשטרה בעל עבר פלילי

פרסום ראשון: במשרד לביטחון לאומי ובמשטרה מקדמים מינוי של אדם בעל רישום פלילי רב לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה, כך חשף היום (רביעי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" של i24NEWS. לפי הפרסום, המועמד המוביל אף צעק במצעד הגאווה בו נדקרה למוות הנערה שירה בנקי ז"ל כי יש "לדקור את משתתפי המצעד".

כאמור, במשטרה מקיימים בימים אלה מינהלת לגיוס חרדים לארגון, בראשה יעמוד קצין בדרגת סגן ניצב. לפי מסמך משטרתי, המועמד הבכיר שעלה הוא בעל עבר פלילי עם "עבירות תקיפה, היזק לרכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני".

במצעד הגאווה בירושלים ב-2015, אז נדקרה למוות הנערה שירה בנקי, הפגין האדם, שאותו רוצים לקדם לתפקיד, נגד המצעד וקרא לדקור את המשתתפים. כעת, מעוניינים במשרד לביטחון לאומי ובמשטרה לגייס אותו למשטרה ולהעניק לו דרגת קצונה בכירה.

שני גורמים המעורבים בהליך אמרו ל-i24NEWS כי גורמים בסביבת בן גביר דוחפים למינויו, גם גורם נוסף במשטרה אישר כי שמו עלה כמועמד.