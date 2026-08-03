חשד: השריפה באזור בבית שמש פרצה במבנה ששימש כמעבדת סמים | לי עייש
פרסום ראשון: המשטרה בוחנת האם השריפה שפרצה באזור בבית שמש התלקחה במבנה ששימש בחלקו כלול ובחלקו כמחסן • במחסן אותרו חומרים החשודים כמשמשים להכנת סמים, ובמשטרה בוחנים אם במקום פעלה מעבדה שהובילה לדליקה
לי עייש ראש דסק פלילים
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פרסום ראשון: המשטרה בודקת חשד כי השריפה שפרצה אמש (ראשון) באזור בבית שמש התלקחה במבנה ששימש כמעבדת סמים.
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במסגרת החקירה נבדק החשד כי השריפה פרצה במבנה ששימש בחלקו כלול ובחלקו כמחסן. במחסן אותרו חומרים החשודים כמשמשים להכנת סמים, ובמשטרה בוחנים אם במקום פעלה מעבדה שהובילה לדליקה.
אתמול פרצה שריפת קוצים גדולה בשטח מיוער באזור בית שמש. כ-30 צוותי כיבוי, בסיוע שישה מטוסי כיבוי פעלו לבלימת האש, והכוחות פינו את קו הבתים הראשון במושב כסלון. בהמשך הושגה שליטה על השריפה.
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