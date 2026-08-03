חשד: השריפה באזור בבית שמש פרצה במבנה ששימש כמעבדת סמים | לי עייש

פרסום ראשון: המשטרה בוחנת האם השריפה שפרצה באזור בבית שמש התלקחה במבנה ששימש בחלקו כלול ובחלקו כמחסן • במחסן אותרו חומרים החשודים כמשמשים להכנת סמים, ובמשטרה בוחנים אם במקום פעלה מעבדה שהובילה לדליקה

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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חשד: מעבדת סמים הובילה לפריצת שריפה
חשד: מעבדת סמים הובילה לפריצת שריפהi24NEWS

פרסום ראשון: המשטרה בודקת חשד כי השריפה שפרצה אמש (ראשון) באזור בבית שמש התלקחה במבנה ששימש כמעבדת סמים.

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במסגרת החקירה נבדק החשד כי השריפה פרצה במבנה ששימש בחלקו כלול ובחלקו כמחסן. במחסן אותרו חומרים החשודים כמשמשים להכנת סמים, ובמשטרה בוחנים אם במקום פעלה מעבדה שהובילה לדליקה.

תחנת קופנגן: הישראלי שניהל רשת סמים נרחבת בתאילנד
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אתמול פרצה שריפת קוצים גדולה בשטח מיוער באזור בית שמש. כ-30 צוותי כיבוי, בסיוע שישה מטוסי כיבוי פעלו לבלימת האש, והכוחות פינו את קו הבתים הראשון במושב כסלון. בהמשך הושגה שליטה על השריפה.

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