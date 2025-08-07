פזיזות ורשלנות בנשק: כתב אישום הוגש נגד יוסף חדאד

מומלצים -

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגל פעיל ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדאד. הוא מואשם על ידי פרקליטות המדינה בביצוע מעשה פזיזות ורשלנות בנשק, ובעבירת תקיפה נגד איברהים שורפי.

על פי האישום, התפתח ויכוח קולני בין חדאד לשורפי, שעה שהראשון נהג ברכב כשהוא נושא באקדח ברישיון, והשני רכב על גבי קטנוע. העימות עסק באופן נהיגתם בכביש, לאחר ששורפי עקף את הרכב של חדאד.

במהלך הוויכוח עלה שורפי על גבי הקטנוע בעוד חדאד מקלל אותו וצועק לעברו לעזוב את המקום. אז חזר שורפי לאחור, אל עבר חלון הרכב ועצר מולו. על רקע חששו משורפי דרך חדאד את האקדח, בלא שנתגלע כל צורך בכך ואחז בו סמוך לרגליו, תוך שהוא צועק לעבר שורפי לעזוב את המקום.

השניים החלו בחילופי קללות, ובלהט העימות, ירק שורפי לכיוונו של חדאד דרך חלון הרכב, והחל בנסיעה על גבי הקטנוע. בתגובה, חדאד אחז באקדח, ובאופן נמהר ורשלני ירה באמצעותו יריה אחת לעבר הרחוב.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על החמרת התנאים המגבילים שנקבעו לנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה נכתב כי לאור נסיבות האירוע - סכסוך דרך, שהסלים לתקיפת חדאד על ידי שורפי, ומעשה רשלני מצידו של חדאד שהוביל לירי - התנאים המגבילים הקיימים אינם הולמים ומבוקש להחמירם על דרך הגדלת סכומי הערבויות.

לאחר חקירתו במשטרה טען חדאד, באמצעות עורך דינו אפרים דמרי, כי התקיפה שלו נעשתה על רקע לאומני. עורכי הדין אפרים דמרי וחובב דמרי, סנגוריו של חדאד: "אנו שולח לפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) תעודת הוקרה והערכה על "הזריזות" בהגשת כתב האישום נגד מר יוסף חדאד. המעניין שתיקים יותר חמורים שוכבים במגירות הפרקליטות שנים רבות על כל העוול שנגרם לחשודים ולא מוגשים בגינם כתבי אישום.יש "לשבח" את הפרקליטות שנזכרה שקיים בחוק העונשין סעיף עבירה של מעשה פזיזות בנשק. תתכבד הפרקליטות ותפנה אותנו מתי הגישה כתב אישום בגין סעיף זה? כתב האישום הוא תעודת עניות לפרקליטות מחוז מרכז שהיא לא פלילית אלא פוליטית. מר חדאד ועל פי כתב האישום הוא נפגע העבירה ולא נאשם".