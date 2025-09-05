לא רחוק מבאר שבע: בונקרים עם אמל"ח צה"לי גנוב

מומלצים -

חשוד בנקמת דם במהלכה נרצח קטין, תושב הפזורה הבדואית, יובא היום (שישי) לדיון בבית המשפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. במקביל, נחשפו "בונקרים" תת קרקעיים של תחמושת צבאית גנובה.

במהלך פעילות שנערכה בימים האחרונים נגד אירועי ירי ושימוש באמל"ח גנוב מצה״ל, בהובלת שוטרי מרחב הנגב ולוחמי יחידות סה"ר ויואב, והמשמר הלאומי דרום איתרו הכוחות ״בונקרים״ תת קרקעיים של אחסון תחמושת צבאית גנובה. זו, שימשה את סכסוכי המשפחות בשטחי הפזורה והכילה: 3,000 קליעים של נשק מא״ג, מאות קליעים נוספים מסוגים שונים, 3 נשקים מסוגים שונים, 7 רימונים מוסבים ומחסניות.

בתוך כך, שוטרי ימ״ר נגב ומסתערבי החטיבה הטקטית עצרו הלילה חשוד בנקמת דם שבוצעה בתחילת החודש בו נרצח קטין תושב הפזורה הבדואית ערערה בנגב. כאמור, היום הוא יובא לדיון בבית המשפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו.

מטעם המשטרה נמסר: ״המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק״.