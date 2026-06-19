התפתחות בפרשת מחיות "פרינוק": "יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין"

משרד הבריאות התייחס הבוקר (שישי) לראשונה לפרשת החומרים המרדימים במוצרי המזון לתינוקות "פרינוק", ואישר כי "יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין".

עד כה דווח למשרד על שני מקרים שבהם אושפזו חמישה ילדים שאכלו מהמחית, לאחר חשיפה אפשרית לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים. כלל הילדים כבר שוחררו מבתי החולים, ומקרים נוספים שדווחו עם תסמינים דומים נבדקו ונשללו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במסגרת חקירה נרחבת של משרד הבריאות, נבדקו מאות מוצרים שנרכשו על ידי המשפחות, מנקודות המכירה וממחסני היבואן (בהם כ-50 מוצרים לבדיקות טוקסיקולוגיות, 110 לבדיקת ואקום, ולמעלה מ-500 מוצרים שנבדקו בנקודות המכירה לתקינות האריזה).

מתוצאות הבדיקות עולה כי עד כה אותרו חמישה מוצרים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם. שלושה מהמוצרים נמסרו על ידי המשפחות ונרכשו בסניפי רשת "זול ובגדול", ושני מוצרים נוספים נדגמו ממדפי הרשת בירושלים. בחמשת המוצרים הללו קיימת אינדיקציה לכך שהם נפתחו שלא כדין טרם קנייתם. לעומת זאת, בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות לא נמצאה אינדיקציה להימצאות החומרים הללו.

בעקבות הממצאים, חתם רופא מחוז ירושלים על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים - ברחוב יפו 113 וברחוב יפו 214. במקביל, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים להגביר ערנות למקרים של חשיפה אפשרית לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים בקרב תינוקות וילדים צעירים.

במשרד מדגישים כי בשלב זה לא נמצאה אינדיקציה לפגם רוחבי, לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל, וכלל הבדיקות שבוצעו למוצרים שנדגמו אצל היבואן נמצאו תקינות. על כן, לא התקבלה החלטה על ריקול גורף של מוצרי המותג. בחינה משלימה של נתוני היבוא ושרשרת האספקה - שכללה הערכת צריכה, בחינת כמויות היבוא, ביקורות במחסנים, קבלת הצהרה מהיצרן בצ'כיה ובחינת מסלול ההפצה מול היבואן, לא העלתה בשלב זה אינדיקציה לסיכון או לכשל בשלבי הייצור, היבוא או האחסון.

המשטרה מנהלת את חקירת האירוע מתחילתו, לאחר שמערכת הבריאות העבירה את כלל המידע לגורמי האכיפה עם תחילת המקרה. משרד הבריאות בוחן את ההיבטים הבריאותיים ומסייע לגורמי האכיפה ככל שנדרש.

לסיום, משרד הבריאות מחדד בפני הציבור את חשיבות הצרכנות הנבונה - רכישת מוצרי מזון באריזתם המקורית והשלמה, ווידוא שהמוצר סגור ותקין טרם השימוש, ומזמין את הציבור לפנות לייעוץ רפואי בכל מקרה של חשד או תלונה. האירוע ממשיך להיבדק באופן מקיף ויסודי.