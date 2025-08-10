המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת הרימון באשדוד

מומלצים -

השלכת הרימון בדרום: המשטרה עצרה הערב (ראשון) שלושה חשודים במעורבות בהשלכת רימון באשדוד ממנו נפצעו ארבע נשים צעירום, בהן נערה בת 16 במצב קשה. החשודים, בשנות ה-20 לחייהם, נתפסו בבת-ים.

לאורך הלילה ובמהלך היום, פעלו בלשי היחידה המרכזית של מרחב לכיש, בשיתוף כוחות מיוחדים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לאיסוף ממצאים וראיות ולאיתור המעורבים באירוע החמור. בהתאם לצורכי החקירה, בכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בית משפט השלום באשקלון ולבקש שיאריך את מעצרם.

בת ה-16 שנפצעה קשה סובלת מפגיעות משמעותיות בגפיים ופציעות מרסיסים. הפצועות הנוספות סובלות מפציעות בינוניות, בהן נערה כבת 17 וצעירה כבת 21 עם פצעי רסיסים בגפיים, וצעירה בת 23 עם פצעי רסיסים באגן. הן פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים אסותא. שתיים מהפצועות הן בנות של עבריינים המוכרים למשטרה - אחד מהם נרצח. עם זאת, לא ברור האם הן קשורות לאירוע.