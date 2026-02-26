איש תקשורת מוכר ממרכז הארץ נעצר בחשד למעשה סדום בקטין

איש תקשורת מוכר נעצר היום (חמישי) בחשד שביצע מעשה סדום בקטין בן 15. על פי הדיווח שהתקבל השבוע במשטרה, הקטין בן ה-15 עבר אונס על ידי החשוד בראשון לציון. השוטרים הגיעו תוך דקות למקום, גבו עדות מהקטין, שנשלח גם לבדיקה בחדר 4. הממצאים איששו את גרסתו של הקטין.