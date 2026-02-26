איש תקשורת מוכר ממרכז הארץ נעצר בחשד למעשה סדום בקטין

השוטרים הגיעו תוך דקות למקום, גבו עדות מהקטין, שנשלח גם לבדיקה בחדר 4 • הממצאים איששו את גרסתו של הקטין שדיווח על אונס

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
מעצר, ניידת משטרה, אילוסטרציה
מעצר, ניידת משטרה, אילוסטרציהתומר נויברג/פלאש 90

איש תקשורת מוכר נעצר היום (חמישי) בחשד שביצע מעשה סדום בקטין בן 15. על פי הדיווח שהתקבל השבוע במשטרה, הקטין בן ה-15 עבר אונס על ידי החשוד בראשון לציון. השוטרים הגיעו תוך דקות למקום, גבו עדות מהקטין, שנשלח גם לבדיקה בחדר 4. הממצאים איששו את גרסתו של הקטין.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות