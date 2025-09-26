מישל קדוש הוא החשוד ברצח בת זוגו לשעבר בכביש ליד שדרות

מישל קדוש משדרות הוא החשוד ברצח בת זוגו לשעבר אשר נורתה במהלך נסיעה אתמול (חמישי) סמוך לעיר. מעצרו של החשוד הוארך ב-10 ימים, כאשר הוא מאושפז במצב קשה לאחר שניסה לשים קץ לחייו.

הנשק איתו ביצע החשוד את הירי הגיע לידיו באופן לא חוקי. כאמור, אתמול נקבע מותה של אם גרושה לילדים אשר נורתה במהלך נסיעה באשקלון. האישה התהפכה עם רכבה לשולי הדרך, ככל הנראה לאחר שנורו לעבר רכבה יריות בעת שנסעה בכביש 334 סמוך לחוות השקמים.

פראמדיקית מד"א אלה סחראי וחובש רפואת חירום במד"א נתנאל חזן סיפרו: "הפצועה הייתה מחוסרת הכרה וסבלה מפצעי ירי בגופה. פינינו אותה בדחיפות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה כשמצבה אנוש".