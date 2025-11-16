קיבלתם הודעת התראה על תשלום עבירת תנועה? זוהי הונאה

משטרת ישראל הוציאה הערב (ראשון) הודעת אזהרה לציבור בעקבות תלונות רבות על קבלת הודעת SMS שנשלחה כחלק מניסיון הונאת דיוג (פישינג). בגוף ההודעה נכתב "התראה אחרונה: חוב עבור עבירת תנועה", ובסופה צורף קישור המוביל לתשלום כספי באופן מקוון בו רשומים פרטי חוב מזויפים.

במידה וקיבלתם את ההודעה יש להתעלם ממנה, ולדווח על כך למשטרה. כמו כן המשטרה מבקשת להזכיר כי הודעות על עבירות תנועה והזמנות לדין מתבצעות על ידי דואר רשום בלבד, וכי הודעות דוא"ל ממשטרת ישראל מגיעות אך ורק כמענה, ומכתובת שסיומה gov.il.

בכל מקרה בו עולה חשד כי מדובר בפניה כוזבת וחשש לניסיון דיוג (פישינג) ניתן לפנות למרכז פניות נהגים ארצי בטלפון 9666, וניתן גם להיכנס לאזור האישי באתר הממשלתי gov.il, שם ניתן לבדוק באם יש דוחות ואף לראות אותם אונליין.