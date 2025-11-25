עם נחיתתו בנתב"ג: בכיר בעירייה במרכז עוכב בפרשת ההסתדרות

התפתחות נוספת: סגן ראש עיר במרכז הארץ עוכב הבוקר (שלישי) לחקירה בפרשת ההסתדרות. הוא לא שהה בארץ בתקופה האחרונה, ועוכב עם נחיתתו בנתב"ג.

כזכור, מרגע התפוצצות הפרשה נרשמו התפתחויות רבות ודרמטיות - כאשר שמם של מאות בני אדם עלה, ורבים זומנו לחקירה. בין היתר, בשבוע שעבר נודע כי קבלן ממרכז הארץ שמסר עדות פתוחה בפרשה שם קץ לחייו.

הוא זומן לתת עדות פתוחה לאחר שביצע עבודות עבור משפחת בר דוד בהיקף של מיליוני שקלים. הוא הותיר במכוניתו מכתב פרידה בו התייחס לחקירה וכתב לאשתו וילדיו כי "מאז שנקראתי לעדות לא רציתי שתראו אותי במצב הזה".

בנוסף, לפני כשבועיים דיווחנו כי מנכ"ל בנק גדול בישראל העיד במשטרה במסגרת הפרשה. במקביל המשטרה חושדת כי בר דוד ומזרחי ניסו למנות את הילה קניסטל לדירקטורית בבנק יהב שבשליטת מזרחי.

קודם לכן, דמות בכירה בעולם הספורט נחקרה גם היא בלהב 443. ב-13 בנובמבר הוארך פעם נוספת מעצרם של בר דוד ושל אשתו הילה. בנוסף, בר דוד הורחק מההסתדרות למשך 21 יום ונאסר עליו לעסוק בכל נושא שקשור בהסתדרות בתקופה זו. יצוין כי גם סוכן הביטוח עזרא גבאי, שחשוד יחד עם בנו אסף במתן שוחד לבר-דוד ואשתו, שוחרר למעצר בית.