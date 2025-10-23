חשד לרצח: גבר כבן 50 נורה למוות בטמרה

משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי שהתרחש הערב (חמישי) לעבר בית בטמרה שבגליל התחתון. כתוצאה מהירי פונו לבית החולים גבר ואישה בשנות ה-50 לחייהם. מותו של הגבר נקבע בבית החולים בעוד האישה פונתה במצב בינוני - כך נמסר מגורמי רפואה.

השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.

הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

נתוני הפשיעה בחברה הערבית מדאיגים, וקיימת עלייה משמעותית משנת 2024, בשיעורי הפשיעה, לצד שיעור פענוחים נמוך. לפי הנתונים, 128 מאזרחי המדינה הערבים קיפחו את חייהם במחצית הראשונה של 2025, ב-103 מקרים של אלימות ופשיעה.

לאחר העלייה הגדולה במספר הקורבנות בשנת 2024, הפשיעה ממשיכה להשתולל גם ב-2025, ומספר הקורבנות במחצית הנוכחית גדול יותר ממספר הקורבנות במחצית הראשונה של שנת 2024. בתוך כך, 128 קורבנות לעומת 109 במחצית הראשונה של 2024.