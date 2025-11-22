כתב אישום ראשון נגד המעורבים באירועי האלימות בשומרון

בהמשך לאירועי האלימות בכפרים בית ליד ודיר א-שרף בשבוע האחרון, המשטרה הודיעה הערב (מוצ"ש) כי כתב אישום ראשון יוגש מחר נגד אחד החשודים - קטין שנעצר על ידי כוח צה"ל בזירת האירוע.

החשוד הועבר לאחר מעצרו לידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י, אשר הובילה את חקירת האירוע, במסגרתה בוצעו שורה ארוכה של פעולות חקירה וחקירות מודיעיניות, גליות וסמויות, במטרה לשחזר את מהלך האירועים, לאתר מעורבים נוספים ולבסס תשתית ראייתית מוצקה נגד החשוד.

ביום חמישי הגישה פרקליטות מחוז מרכז הצהרת תובע לבית המשפט, ובה הודיעה כי בכוונתה להגיש כתב אישום חמור נגד החשוד כבר מחר.

נזכיר כי בשבוע שעבר, עשרות פורעים תקפו פלסטינים סמוך לכפר דיר א-שרף שבשומרון, והציתו מפעל באזור תעשייה באזור ושני כלי רכב. כוחות מג"ב איו"ש שהוקפצו למקום עצרו שישה חשודים, היתר נמלטו מהאזור. מהמשטרה נמסר כי מתחילת השנה הוגשו מעל ל-50 כתבי אישום לנאשמים באירועי אלימות קיצוניים ביהודה ושומרון.