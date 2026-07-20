אחרי הסערה: נזיפה בלבד לשוטרת שתועדה רוכבת על אופניים חשמליים ללא קסדה

העונש הקל נקבע בתום תחקיר שעליו הורה מפכ"ל המשטרה בעקבות הסערה שעורר התיעוד • בסרטון נראית שוטרת נוהגת בניידת תוך שימוש בטלפון נייד, כשהיא מצלמת את חברתה הרוכבת ללא קסדה בניגוד לחוק

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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שוטרת נהגה עם טלפון ביד כשהיא מצלמת שוטרת נוספת ללא קסדה
שוטרת נהגה עם טלפון ביד כשהיא מצלמת שוטרת נוספת ללא קסדה

עונש נזיפה בלבד הוטל על השוטרת שתועדה רוכבת על אופניים חשמליים ללא קסדה. העונש הקל נקבע בתום תחקיר שעליו הורה מפכ"ל המשטרה בעקבות הסערה שעורר התיעוד.

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התחקיר נפתח לאחר שברשתות החברתיות הופץ תיעוד ויראלי שבו נראית שוטרת נוהגת בניידת תוך שימוש בטלפון נייד, כשהיא מצלמת את חברתה הרוכבת ללא קסדה בניגוד לחוק.

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