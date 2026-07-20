אחרי הסערה: נזיפה בלבד לשוטרת שתועדה רוכבת על אופניים חשמליים ללא קסדה
העונש הקל נקבע בתום תחקיר שעליו הורה מפכ"ל המשטרה בעקבות הסערה שעורר התיעוד • בסרטון נראית שוטרת נוהגת בניידת תוך שימוש בטלפון נייד, כשהיא מצלמת את חברתה הרוכבת ללא קסדה בניגוד לחוק
לי עייש ראש דסק פלילים
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עונש נזיפה בלבד הוטל על השוטרת שתועדה רוכבת על אופניים חשמליים ללא קסדה. העונש הקל נקבע בתום תחקיר שעליו הורה מפכ"ל המשטרה בעקבות הסערה שעורר התיעוד.
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התחקיר נפתח לאחר שברשתות החברתיות הופץ תיעוד ויראלי שבו נראית שוטרת נוהגת בניידת תוך שימוש בטלפון נייד, כשהיא מצלמת את חברתה הרוכבת ללא קסדה בניגוד לחוק.
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