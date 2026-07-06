בעזרת סוכן משטרתי סמוי: נחשף מנגנון פרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע

במסגרת המאבק של מחוז דרום של המשטרה נגד תופעת הפרוטקשן במחוז נערכה הבוקר (שני) פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים, שבהמשך נעצרו לחקירה. המעצרים מגיעים בתום חקירה סמויה רחבת היקף במהלך השנה האחרונה שבמסגרתה הופעל שוטר שגויס למשטרת ישראל כסוכן משטרתי סמוי, אשר פעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בעיר באר שבע.

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במהלך פעילות הסוכן הסמוי פנו אליו, על פי החשד, גורמים עברייניים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו לשלם "דמי שמירה" במקום, תוך סחיטה באיומים, בסכומים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים.

במהלך ההפעלה אספו הסוכן והיחידה המרכזית ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המחוז הדרומי, לצד מעורבים נוספים שעל פי החשד גרמו נזק לרכוש של מספר בעלי עסקים כחלק ממנגנון האיומים, במטרה לכפות את מרותם על אזורי העסקים ולחייב את בעלי העסקים לשלם להם "דמי שמירה", תוך ניצול מצוקתם והחשש שלהם מפגיעה ברכושם.

לפנות בוקר עם המעבר לשלב החקירה הגלויה הובילה המשטרה פשיטה נרחבת על בתיהם של החשודים בפזורה הבדואית, ביישובים נוספים בדרום ובאזורים נוספים ברחבי הארץ וביצעו את מעצרם של עשרות חשודים.

החשודים שנעצרו הועברו לחקירה, ובהמשך היום הם יובאו לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, מסר: "משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הפרוטקשן ולגדיעת מנגנוני הסחיטה באיומים".