פוטרה עובדת מרפאה, שניסתה להיכנס לתיק רפואי של שורד שבי

חקירה פלילית נגד עובדת מרפאה פרטית הסתיימה היום (שני), לאחר שזו ניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של אחד משורדי השבי.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שקיבלה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מאחת מקופות החולים הגדולות, לפיו מערכות הניטור הממוחשבות של הקופה התריעו על כך שעובדת מרפאה פרטית ניסתה להיכנס לתיקו של שורד שבי, על אף שלא נדרשה לכך לצרכי מילוי תפקידה.

מיד לאחר מכן החשודה פוטרה. עוד עלה מהחקירה כי הפקת הכרטיס בוצעה על ידי עובדת אדמיניסטרטיבית במרפאה פרטית, אשר מספקת שירותים עבור הקופה. הראיות שנאספו במהלך החקירה הצביעו על כך שהחשודה השתמשה בכרטיס שהפיקה כדי להיכנס לתיקו הרפואי של שורד השבי וניסתה לעיין בו, לטענתה מתוך סקרנות, אך הודות למדיניות האבטחה של הקופה, העובדת לא נחשפה למידע רפואי.

התיק הועבר למחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לשם בחינת העמדת החשודה לדין. החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 בדרך של שימוש במידע שלא למטרה לשמה נמסר, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי ממאגר מידע בלא הרשאה מאת בעל השליטה במאגר המידע.

עורכת הדין עדי מנחם באר, מנהלת מחלקת אכיפה ברשות, מסרה בקשר לאירוע: "תיקם הרפואי של מבוטחי קופות החולים מכיל מידע אישי רגיש הדורש הקפדה על פרטיותם, כך בכלל וכך בפרט כשמדובר בשורדי שבי ששבו לישראל". עוד הוסיפה כי "Vרשות להגנת הפרטיות תמשיך לפעול בנחישות לשם ההגנה על פרטיותם של שורדי השבי ושל אחרים, ובמקרים המתאים תפעל לביצוע חקירות פליליות לצורך העמדת עבריינים לדין".