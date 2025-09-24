חביבה נרצחה בי-ם, החשד: הקשיש בו טיפלה דקר אותה למוות

מומלצים -

חביבה ושדי, בת 67, אותרה אמש (שלישי) ללא רוח חיים בדירה של קשיש שבו טיפלה בשכונת קריית מנחם בירושלים. המשטרה עצרה את הקשיש, בשנות ה-80 לחייו, בחשד שדקר אותה למוות. החשוד הורשע בשנות השמונים ברצח שלושה אנשים - בהם חמותו.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים החלו בבדיקת נסיבות מותה של אישה שאותרה בשעות האחרונות בדירה בקרית מנחם בירושלים. כבר בראשית החקירה התברר כי הרקע למעשה פלילי וחשוד במעשה, בשנות ה- 80 לחייו, נעצר על ידי השוטרים וחקירת המקרה הוטלה על יל"פ ציון במחוז ירושלים".

למקום הוזעקו כוחות משטרה רבים מתחנת מוריה במחוז ירושלים שסגרו את הזירה, והחלו יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים באיסוף ממצאים במקום.