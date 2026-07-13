קטטה בדרך לים: תקף נהג באלימות קשה - מול ילדיו שישבו ברכב | תיעוד

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד תושב נתניה בחשד שתקף באלימות נהג אחר בכביש לעיני ילדיו הקטנים - וגרם נזק לחלון ולצמיג הרכב באמצעות חפץ חד.

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על פי החשד, במהלך נסיעה בכביש סמוך לחוף הים בעיר החל ויכוח בין הצדדים שהסלים לאלימות. במהלך הקטטה, תקף החשוד את הקורבן ובהמשך אף גרם נזק לרכבו של הקורבן תוך שהוא מנפץ את חלון הרכב וגורם נזק לצמיג באמצעות חפץ חד - וזאת כאמור לעיני ילדיו של הקורבן ששהו באותה עת ברכב.

בתוך כך ביצעו שוטרי תחנת נתניה פעולות חקירה רבות לאיתור החשוד במעורבות באירוע, ובסיומן עצרו את החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה, הגישה יחידת תביעות מרכז כתב אישום.