המשטרה: סיימנו את חקירת מאי גולן, התיק עבר לעיון הפרקליטות

בלהב 433 עדכנו כי סיימו את החקירה בעניינה של השרה ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות • התיק עבר לעיון הפרקליטות שתחליט אם להגיש כתב אישום

משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■