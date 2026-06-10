המשטרה: סיימנו את חקירת מאי גולן, התיק עבר לעיון הפרקליטות
בלהב 433 עדכנו כי סיימו את החקירה בעניינה של השרה ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות • התיק עבר לעיון הפרקליטות שתחליט אם להגיש כתב אישום
היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) כי סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, חה"כ מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.
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בספטמבר 2025 - לאחר חקירה סמויה של מספר חודשים ובאישור היועצת המשפטית לממשלה - יצאה היחידה לחקירה גלויה בחשד לביצוע שורה של עבירות ביניהן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים.
לאחר השלמת כלל פעולות החקירה בתיק, שבוצעו בליווי הפרקליטות, אושרה העברת תיק החקירה לעיון הפרקליטות והחלטתה.