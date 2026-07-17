אגם צרפי, חיילת בסדיר בת 19 מירושלים, היא החשודה המרכזית בהזמנת רצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי ז"ל בשבוע שעבר בדירת ה-Airbnb בעיר. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שישי) ב"קבינט שישי" עם נוה דרומי תיעוד בלעדי, שצולם כעשרה חודשים לפני הרצח, בו נראית צרפי כשהיא מגיעה למקום מגוריו של רזי ז"ל, למרות צווי ההרחקה ההדדיים ביניהם.

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בתיעוד ניתן לשמוע את רזי כשהוא שואל אותה מה היא מעוניינת לעשות בבניין, והיא משיבה: "כלום, הבאת אותי לפה. אני לא יודעת מה אתה רוצה".

כזכור, צרפי חשודה שהזעיקה לזירה את הדוקרים שרצחו את רזי ופצעו קל את חברו. במהלך חקירת הרצח עלה כי בשלוש השנים האחרונות הוצאו בין צרפי ורזי צווי הרחקה הדדיים. השבוע פורסמה הודעת האיומים של צרפי: "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני". עוד כתבה צרפי באינסטגרם: "לשנאה שלי אין רחמים".