"מה את רוצה לעשות בבניין?": הביקור של אגם צרפי בביתו של בניהו רזי לפני הרצח | תיעוד בלעדי

אגם צרפי חיילת בסדיר בת 19 מירושלים, היא החשודה המרכזית בהזמנת רצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי ז"ל בשבוע שעבר • תיעוד בלעדי חושף ביקור שקיימה לפני כשנה בבניין בו התגורר - למרות צו ההרחקה

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של בניהו רזי ז"ל, החשודה במעורבות ברצח
אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של בניהו רזי ז"ל, החשודה במעורבות ברצחמתוך הרשתות החברתיות

אגם צרפי, חיילת בסדיר בת 19 מירושלים, היא החשודה המרכזית בהזמנת רצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי ז"ל בשבוע שעבר בדירת ה-Airbnb בעיר. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שישי) ב"קבינט שישי" עם נוה דרומי תיעוד בלעדי, שצולם כעשרה חודשים לפני הרצח, בו נראית צרפי כשהיא מגיעה למקום מגוריו של רזי ז"ל, למרות צווי ההרחקה ההדדיים ביניהם.

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בתיעוד ניתן לשמוע את רזי כשהוא שואל אותה מה היא מעוניינת לעשות בבניין, והיא משיבה: "כלום, הבאת אותי לפה. אני לא יודעת מה אתה רוצה".

תיעוד בלעדי: חודשים לפני הרצח: צרפי הגיעה לביתו של בניהו רזי - למרות צו ההרחקה
תיעוד בלעדי: חודשים לפני הרצח: צרפי הגיעה לביתו של בניהו רזי - למרות צו ההרחקה

כזכור, צרפי חשודה שהזעיקה לזירה את הדוקרים שרצחו את רזי ופצעו קל את חברו. במהלך חקירת הרצח עלה כי בשלוש השנים האחרונות הוצאו בין צרפי ורזי צווי הרחקה הדדיים. השבוע פורסמה הודעת האיומים של צרפי: "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני". עוד כתבה צרפי באינסטגרם: "לשנאה שלי אין רחמים".

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