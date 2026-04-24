חשד לרצח בבאר שבע: בן 19 נדקר למוות

צעיר בן 19 נדקר למוות היום (שישי) באירוע אלימות בעיר באר שבע. המשטרה פתחה בחקירה ועל פי החשד, הרקע לאירוע פלילי.

הצעיר פונה מהמקום כשהוא במצב קשה - ומותו נקבע במרכז הרפואי סורוקה.

רק השבוע רצח קשה אירע בעיר כאשר גבר בן 39 נעצר בחשד כי דקר למוות את מירב וענונו, אשתו בת ה-40 ופצע את בנה בן ה-8 באורח קשה. כוחות רפואיים שהוזעקו למקום איתרו את הקורבן ונאלצו לקבוע את מותה. החשוד נעצר.