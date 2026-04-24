חשד לרצח בבאר שבע: בן 19 נדקר למוות

המשטרה פתחה בחקירה ועל פי החשד, הרקע לאירוע פלילי • הצעיר פונה מהמקום כשהוא במצב קשה - ומותו נקבע במרכז הרפואי סורוקה

טל סבג ■ כתבת דרום
1 דקות קריאה
אמבולנס מד״א, ארכיון צילום מבצעי מד״א

צעיר בן 19 נדקר למוות היום (שישי) באירוע אלימות בעיר באר שבע. המשטרה פתחה בחקירה ועל פי החשד, הרקע לאירוע פלילי.

הצעיר פונה מהמקום כשהוא במצב קשה - ומותו נקבע במרכז הרפואי סורוקה. 

רק השבוע רצח קשה אירע בעיר כאשר גבר בן 39 נעצר בחשד כי דקר למוות את מירב וענונו, אשתו בת ה-40 ופצע את בנה בן ה-8 באורח קשה. כוחות רפואיים שהוזעקו למקום איתרו את הקורבן ונאלצו לקבוע את מותה. החשוד נעצר. 

