חשד לרצח והתאבדות בבת ים: גבר דקר למוות את אימו בת ה-70

חשד לרצח והתאבדות בבת ים: אישה בשנות ה-70 לחייה אותרה הבוקר (ראשון) ללא רוח חיים ועם סימני דקירה בדירה בעיר. בכניסה לבניין אותר גבר בשנות ה-40 לחייו, בנה של הקורבן, שרוע על הכביש לאחר שקפץ מהקומה השלישית, כשלצידו סכין מגואלת בדם.

הגבר, בעל עבר פלילי מינורי, אותר על ידי שכניו כשהוא זרוע על המדרכה. הוא פונה לבית החולים וולפסון כשמצבו אנוש, שם נקבע מותו. האישה, אותרה בתוך דירתו. שוטרים שפרצו את הדלת איתרו אותה עם סימני הדקירה על גופה כשהיא מחוסרת בהכרה ובהמשך פראמדיקים של מד"א קבעו את מותה.

תיעוד מבצעי מד"א

פראמדיקים במד"א רון אביזוב, אריאל ווסרשטיין ומיכאל מנקוב סיפרו כי כשהגיעו לזירת האירוע "ראינו גבר כבן 70 שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש". כאמור, מותו נקבע בהמשך.

עוד הוסיפו כי לאחר מכן "שוטרים הובילו אותנו אל דירה בבניין סמוך לאירוע, אישה כבת 70 שכבה כשהיא מחוסרת הכרה ועם פצעי דקירה בגופה, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".