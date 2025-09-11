כתב אישום הוגש נגד מר ישראל לשעבר וגננת בגין סחר בסמים

מומלצים -

כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) נגד הגננת ליאור דוקרקאר (33) ומר ישראל לשעבר לירוי בן שושן (34) בגין סחר בסמים, במשקל של כחצי קילוגרם. האישום הוגש על ידי פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.

על פי כתב האישום, אשר הוגש על ידי עו"ד אלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז, הנאשמים תיאמו ביניהם להיפגש לצורך ביצוע עסקת סמים. לפני שבועיים, נסעה דוקרקאר ברכבה מאזור גבעת זאב לבית דגן, כשהיא מחזיקה בשקית קרטון ובה שלוש שקיות המכילות סם מסוכן מסוג פארא-מתילמתקאתינון במשקל כולל של כחצי קילוגרם.

בבית דגן ובהמשך לתיאום, חיכה לה בן שושן. הגננת ירדה מהרכב עם שקית המכילה סמים, ניגשה לרכבו של מר ישראל לשעבר ומסרה לו את השקית. בתמורה, מסר בן שושן לדוקרקאר שקית ובה סך של 20,800 שקלים בכסף מזומן. הנאשמים עשו כן למטרת רווח כלכלי. כמו כן, במהלך חיפוש בביתה של דוקרקאר בראשון לציון, אותרו סמים שלא לצריכה עצמית.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, שכן מעשיהם מלמדים על מסוכנותם לציבור.

לאחרונה טענו במשטרה כי בן שושן, מעורב בסחר בסמים בהיקף של מיליוני שקלים, זאת בין היתר על בסיס הקלטות שהושגו ממצלמת הרכב שלו, בהם הוא תועד משוחח על כך שהוא מייבא ומייצר סמים - ומפיץ אותם ברחבי הארץ.

בחשבון הבנק של בן שושן, מר ישראל לשעבר, אותרו כחצי מיליון שקלים. במשטרה בודקים את מקור הכסף. כזכור, הוא טען שהקוקאין שנמצא ברכבו נזרק לתוכו, ואף עורך דינו טען כי הוא "לכל היותר קליינט"