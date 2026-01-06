תושב ירושלים בן 25 מואשם בלפחות 17 מקרי גניבה שונים מסניפי רשת סופר-פארם ברחבי הארץ. ראש דסק הפלילים של i24NEWS פרסמה הערב (שלישי) את התיעודים.

לפי כתב האישום, הנאשם הסתיר בשמים יקרים ומוצרי תינוקות בבגדיו ויצא מהחנות מבלי לעורר חשד או להשתמש באלימות.

החקירה התבססה על מאות שעות תיעוד ממצלמות האבטחה, שהראו את אותה שיטה חוזרת: הנאשם מסתובב בין המדפים, מחזיק מוצר ביד כדי לא לעורר את חשד העובדים, ובוחן בשקט את הבשמים או מוצרי התינוקות לפני שהוא מסתיר אותם במעיל או בכיסיו ועובר את הקופה.

המקרים התרחשו במשך כחודשיים בלבד, בסניפים בתל אביב, חולון, ראשון לציון, רמת גן, גבעתיים ואפילו בתוך בתי חולים. רוב הגניבות היו בשמים יקרים, חלקם בשווי מאות ואף אלפי שקלים, לצד מוצרי תינוקות כמו מטרנה ונוטרילון, למרות שלנאשם אין ילדים.

אמש, לאחר חקירה מאומצת של תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, הוגש נגדו כתב אישום בגין שורה ארוכה של עבירות גניבה. בפרקליטות שוקלים כעת האם לעתור לעונש של מאסר בפועל.