שרידי עצמות אדם ודרכון זר אותרו בשטח מיוער סמוך לירושלים

המשטרה הודיעה הערב (שבת) כי נמצאו שרידי עצמות אדם בשטח מיוער סמוך לשכונת פסגת זאב בירושלים. השרידים אותרו בעקבות דיווח של אזרח סמוך לכניסת השבת.

בחיפוש בזירה איתרו השוטרים דרכון אירופי. חוקרי המז"פ של מחוז ירושלים העבירו את העצמות והממצאים למכון לרפואה משפטית להמשך בדיקה וזיהוי. כמו כן נבדק הקשר הדרכון הזר שאותר בזירה לבין שאר הממצאים בזירה. לפי שעה, אין חשד לפלילים.