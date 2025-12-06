לאחר שחרורה מבית החולים איכילוב: הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תזומן מחר (שני) לחקירה. ההערכה: היא צפויה להיחקר כבר מחר או לכל היותר ביומיים הקרובים. חקירתה תתבצע על ידי הצוות המיוחד שהוקם במשטרת ישראל, בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות.

כזכור, תומר-ירושלמי שוחררה אתמול בשעות הבוקר מבית החולים איכילוב לאחר ששהתה באשפוז במשך כמעט כחודש כאמור. לאחר שפונתה מביתה כשהיא מתלוננת על חולשה. בהמשך התברר כי נטלה כמות גדולה של כדורי שינה. אשפוזה קטע את חקירתה, והיא הושמה במעצר בית בתנאי אשפוז.

לפני כשבועיים הסתיימו ימי מעצר הבית שנגזרו עליה, ולאור מצבה הרפואי, המשטרה לא ביקשה להאריכם. עם זאת, גורמים המקורבים לחקירה מסרו ל-i24NEWS כי החקירה נמשכה כל העת, גם ללא חקירתה הפיזית.

"לא היו פעולות שנתבקשו לבצע במסגרת החקירה ושהיה נדרש להן אישור ממונה על החקירה, כך שקצב החקירה לא נפגע", מסר המקורב.