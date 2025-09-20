השרה גולן לא צפויה להתייצב לחקירה: נשקלת הגשת כתב אישום

מומלצים -

פרשת מאי גולן: השרה לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה לא מתכוונת להתייצב מחר (ראשון) לחקירה בלהב 433, על אף שזומנה פעם נוספת, כך נודע הערב ל-i24NEWS. קצינים בכירים במשטרה מותחים ביקורת חריפה על התנהלותה. במקביל, במשטרה מבהירים: אם גולן לא תתייצב - יוגש נגדה כתב אישום בכפוף לשימוע.

החקירה מתמקדת כעת בנתיב העברת הכספים לידיה של השרה. חקירת אימה של גולן לא סייעה למשטרה - בשתיקתה יש מי שאומרים שאפילו סיבכה אותה.

בנוגע לתיק מעבדת הסמים שנולד כתוצאה מהפרשה: מתחזק החשד נגד בעלה של מנהלת הלשכה של גולן - שבביתה התגלתה המעבדה. לפי גורם בחקירה, גרסתה של מנהלת הלשכה "לא אמינה", וממשיכים לקשור אותה לעבירות הסמים.

כמו כן, חלק מתוצאות המעבדה כבר הגיעו, כך למשל פרט לשתילים שנתפסו ברכבים שלהם, אחד מהם כפי שפרסמנו בבעלות משרד ראש הממשלה, נמצאו כמה גרמים של סמים מסוג קנאביס. מעצרו של הבעל הוארך שוב - הערכה כי יוגש נגדו בימים הקרובים כתב אישום.

נזכיר כי השבוע נעצר עורך דין, מקורב לשרה גולן ומקושר לעמותות, ונוספים עוכבו - בהם גם השרה עצמה - בפשיטת המשטרה על משרד לקידום מעמד האישה. החשדות: קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".