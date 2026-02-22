כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד שלושה תושבי אשדוד קטינים, בני 16 ובן 14, בגין עבירות שוד וסחיטה של גבר עימו יצרו קשר באמצעות אפליקציית ההיכרויות "גריינדר".

השלושה, לפי כתב האישום שהוגש, יצרו לפני כחודש קשר עם הקורבן באמצעות האפליקציה, במטרה לקבוע עימו מפגש על מנת לשדוד אותו. אחד הקטינים קבע איתו להיפגש בתחנת דלק בעיר אשדוד.

עם הגעתו למקום, הוביל אותו אחד הנאשמים לפרק סמוך, שם המתינו לו שני הקטינים הנוספים, ואחרים שזהותם אינה ידועה. החבורה תקפה את הקורבן, היכתה, חנקה והפילה אותו לקרקע כשאחד מהם הצמיד סכין לבטנו - ואחר אף כיוון לעברו חפץ הדומה לאקדח, תוך איומים כי עליו למסור להם את כספו - או שייפגע.

לאחר שהותקף, נשדד מהקורבן שעון הרולקס שהיה עליו, מכשיר הטלפון והמפתחות לרכבו, תוך שהחבורה מאיימת עליו: "עוד שניה הסכין תעבור מהבטן לצוואר". הקבוצה הוסיפה, וניסתה לבצע העברה מחשבון הבנק של המתלונן באמצעות פתיחת הטלפון שלו בזיהוי פנים, אך הדבר לא צלח.

החבורה, הוסיפה ודרשה מהקורבן להביא סכום של 4,500 שקלים מביתו ולחזור אליהם. במהלך הנסיעה, פנה המתלונן לשוטרים שחלפו במקום, אז שב אל הפארק בליווי ניידת סמויה - אך החשודים נמלטו כאשר הבחינו בה. חלק מהמעורבים אותרו בהמשך על ידי המשטרה, הרכוש שנגנב מהקורבן ולא הושב מוערך בכ-55 אלף שקלים.