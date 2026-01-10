חשד לרצח בחיפה: גבר נפל מגובה למותו, חשודה נעצרה

אירוע חריג בחיפה: גבר כבן 50 נפל הערב (שבת) אל מותו ממרפסת בגובה של שישה מטרים בבניין ברחוב הגנים בעיר, וגופתו אותרו כשעליה סימני אלימות. חוקרי משטרה שהגיעו למקום מצאו בדירה אישה כבת 35 ממוצא דרום אמריקני עם פציעות בגופה. המקרה כעת נחקר תחת חשד לרצח.

על פי החשד הראשוני, מותו של הגבר נגרם כתוצאה מריב שהתלקח בינו לבין האישה, אך כעת לא ברור האם הגבר נדחף מהמרפסת או שמא נפל מעצמו. האישה, אשר אינה דוברת עברית, פונתה תחת מעצר לטיפול רפואי כשהיא במצב קל, כאשר טרם התבהר האם הפציעות על גופה הן כתוצאה מדקירה או מאבק.

כמו כן מהחקירה עולה כי הבניין בו שהו השניים משמש כבניין עם חדרים להשכרה, ובמשטרה כעת מנסים לברר את טיב הקשר ביניהם.

מוקדם יותר הערב התקבל במשטרה דיווח אודות גבר בן 59 תושב הכפר שיבלי, שפונה לביה"ח במצב קשה עם חבלת ראש. המשטרה עצרה את בת זוגו, בת 53, בחשד כי תקפה את הגבר במסגרת ויכוח שפרץ בין השניים, בו נפל ונחבל בראשו.