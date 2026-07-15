התפתחות נוספת בפרשת הרצח בדירת ה-AIRBNB בירושלים: בית המשפט אישר הבוקר (שני) לפרסום כי שילת חוטה (19) ומזל לינור ששון בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים הן החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בשבוע שעבר. במשטרה מייחסים לחוטה בת ה-19 מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך זו מכחישה את המיוחס לה. ששון בעלת עבר פלילי חשודה בתיווך החשודים ברצח לבין הבת זוג לשעבר וחברתה חוטה. ובנוסף, גם בסיוע בהימלטות המעורבים לאחר הרצח.

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לפני כשנתיים הוגש נגד ששון ונגד בנה כתב אישום בתיק סחיטה רחב. השניים הואשמו בכך שניהלו רשת הלוואות בניגוד לחוק, איימו על בעלי חוב שלוו מהם כספים, ובחלק מהמקרים תקפו אותם.

על פי החשד, אחרי שהבת זוג וחברתה הותקפו לכאורה בידי רזי וחברו, הן נסעו לביתה של המתווכת בצפון ירושלים ופגשו אותה, כעבור זמן, הצטיידו חלק מהחשודים ברצח בכלי תקיפה שהיו בבית ויצאו לעבר הדירה בנחלאות שם תקפו את רזי וחברו בדקירות סכין בעוד שהמתווכת ממתינה מחוץ לדירה ומסייעת בהמשך למעורבים להמלט מהזירה.

בתוך כך, ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אתמול לראשונה את הודעת האיומים של בת הזוג לשעבר של הנרצח. "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני".

רזי עצמו הגיש לפני כשנה בקשה לצו הרחקה נגד בת זוגו לשעבר, וטען כי ספג איומים מצידה ומצד גברים נוספים שהגיעו בשמה לביתו בירושלים. התלונות וצווי הרחקה שבית משפט הוציא היו הדדיים.