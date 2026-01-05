חשד לרצח בפרדס חנה: אישה נדקרה למוות בביתה

חשד לרצח בפרדס חנה: אישה בת 49 נדקרה למוות במהלך הלילה (בין ראשון לשני) בביתה, כאשר הרקע לאירוע הוא סכסוך במשפחה. הקורבן אותרה בדירה על ידי בתה, צעירה בשנות ה-20 לחייה, שהזעיקה כוחות מד"א ומשטרה למקום. החשוד - גבר כבן 50 - נמלט מהמקום, והצליח להסתתר במשך כשעה, עד שנתפס על ידי הכוחות - ונעצר. לזוג חמישה ילדים, והצעיר מביניהם רק בן עשר.

צוות מד"א שהגיע למקום ניסה להעניק לאישה טיפול רפואי, אך נאלץ לקבוע את מותה במקום. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה הקשה, כאשר מפרטים ראשונים עולה כי החשוד מעורער בנפשו. הוא צפוי להישלח להסתכלות פסיכיאטרית.

פראמדיק מד"א נסים סאסי וחובש רפואת חירום במד"א אהוד אמיתון, סיפרו: "מדובר באירוע קשה, חברנו לכוחות המשטרה שהיו במקום והובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מדקירה בגופה. מיד ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

דוברות מד"א

למעשה, כבר ב-2017-2018 היו תלונות של הנרצחת, ובוצע הליך שהסתיים לבסוף בפרקליטות. בשנה האחרונה התקבלה תלונה על אלימות כנגד הילדים מצד החשוד. עם זאת, המשטרה שהגיעה לחקור נתקלה בחוסר שיתוף פעולה של המשפחה ועקב כך לא היה ניתן לפתוח בחקירה. למרות חוסר שיתוף הפעולה, האבא הורחק למספר פעמים על ידי המשטרה.

זהו מקרה הרצח השני מתחילת השנה - כאשר הראשון אירע ביום שישי האחרון. אז נורה למוות גבר כבן 40 סמוך למחלף לקיה. לאחר מכן, במשטרה ציינו כי הרקע הוא נקמת דם, כחלק מסכסוך בין משפחות.