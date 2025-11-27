חודשים של הפקרה: האלימות בנגב משתוללת ולתושבים נמאס

חודשים של הפקרה והידרדרות, ששיאן בשבוע החולף, שהיה רצוף מעשי פשע ואלימות - הביאו היום את תושבי הדרום לומר "די, עד כאן". ההפגנה בבאר שבע הערב (חמישי) מדגימה עד כמה חוששים תושבי הנגב לביטחונם האישי, בעיצומו של גל פשיעה אלימה.

חבר הכנסת, אלמוג כהן, הגיע להשתתף בהפגנה ואמר: "זו לא הפגנה, זו הבעת סולידריות עם האנשים פה". כהן התייחס לטענה שהשוטרים באופקים כעסו על אמירותיו: "פייק ניוז. ישבתי איתם אתמול, הם רוצים את השינוי הזה".

מבצע "סדר חדש" של המשטרה ביישובי הפזורה בנגב, שבו מתגאה כל כך השר בן גביר - לא מספק בינתיים תוצאות. והיום, שני שוטרים נפצעו קל במסגרת הפעילות הזו, אחרי שנהג שלא היה לו רישיון התנגש בכוונה בניידת שלהם בחורה, וניסה להימלט.

יותר מ-230 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המשטרה אולי פועלת מסביב לשעון ועושה ככל יכולתה - אבל לפעמים נראה שזה פשוט לא מספיק כדי להחזיר את החוק והסדר לרחובות.

