דקר ואמר לילדים "אין אמא יותר": כתב אישום נגד רוצח אינה דנילוב

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד ולדימיר דנילוב, בן 54 מפרדס חנה-כרכור, בגין רצח בנסיבות מחמירות ואיומים. על פי כתב האישום, הנאשם דקר את אשתו למוות והודיע לילדיו: "אין אמא יותר".

לפי כתב האישום, הנאשם ולדימיר דנילוב היה נשוי לאינה דנילוב ז”ל משנת 1995 ולהם חמישה ילדים. במהלך שנות הנישואין נהג הנאשם לצעוק על המנוחה, לקלל אותה, לתקוף אותה ולמשוך בשיערה.

בסוף חודש דצמבר 2025 התגלעו בין השניים ויכוחים על רקע כספי, שבעקבותיהם עזב הנאשם את הדירה ועבר להתגורר בזיכרון יעקב. הנאשם שלח למנוחה הודעות קוליות שבהן איים עליה, צעק והעליב אותה. בהמשך שלחה לו המנוחה הודעה קולית שבה אמרה בבכי כי היא רוצה לחיות ואינה רוצה למות.

על רקע כעסו המתמשך החליט הנאשם לרצוח את המנוחה. בחצות הלילה שבין 4 בינואר ל-5 בינואר 2026 שהו השניים בחדר המקלחת שבדירתם, כשהדלת נעולה מבפנים. במקום הייתה סכין מתקפלת בעלת להב באורך 14 ס"מ, והנאשם צרך סמים מסוכנים מסוג קוקאין. בהמשך, ולאחר שהתעמת עם המנוחה בשל חשדו כי יש לה קשר עם אחר, דקר אותה הנאשם לפחות חמש פעמים בגופה.

המנוחה ניסתה להימלט, אך הנאשם המשיך במעשיו. בעקבות זעקותיה התעוררו הילדים, ניסו לפתוח את דלת חדר המקלחת, והנאשם הודיע להם: "אין אמא יותר". לאחר מכן יצא הנאשם מהדירה. הילדים מצאו את אמם שרועה על רצפת חדר המקלחת והזעיקו כוחות משטרה ומד”א, אשר קבעו את מותה.

עו"ד אשרת קירמה, המייצגת את המשפחה מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים: "אנחנו מייצגים את המשפחה ומלווים אותם בשעתם הקשה ביותר. נייצג אותם לאורך כל ההליך המשפטי וגם אחריו, גם בהליך הפלילי וגם בהליכים אזרחיים, ונדאג למיצוי כל הזכויות שלהם כנפגעי עבירה. כתב האישום הוא חמור ומתאר מסכת קשה של התעללות במנוחה, אינה דנילוב, אשר חיה תחת טרור ואלימות מצידו של הנאשם".

"ילדי המנוחה מוסרים שהרוצח היה מאשים את המנוחה בדברים על המנוחה בכדי להצדיק את האלימות שלו כלפיה. אלימות שהייתה ממנו לכל אורך חייה: "אמא פחדה שאם היא תגיש תלונה, הוא ישתחרר ויעשה לה דברים יותר גרועים. הוא התעלל בה פיזית ונפשית במשך 30 שנה".

מטעם עוה"ד אור פרים וטל עופר שמייצגים את הנאשם מטעם הסניגוריה הציבורית: "מדובר בטרגדיה. לולדימיר לא היה כל רצון לפגוע באשתו. הוא לא זוכר את האירוע במלואו, היה תחת השפעת אלכוהול וסמים. נלמד את חומר הראיות ונגיב לכתב האישום בבית המשפט".