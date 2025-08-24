מעצרו הוארך: זה הנאשם בבקשת דין רודף נגד היועמ"שית

מומלצים -

ישראל אזגווי, אזרח בריטי בן 36 שלומד בכולל שמקושר לרב יצחק יוסף, הוא הנאשם באיומים נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ובבקשת "דין רודף" נגדה. בית משפט השלום בירושלים הורה על הארכת מעצרו עד תום ההליכים.

מפרטי המקרה עולה כי המניע למעשיו הוא סוגיית גיוס החרדים לצה"ל. עוד עולה כי לתפיסתו, היועמ"שית היא "שלטון הרשע".

בבקשת הארכת המעצר שהגישה עו"ד גלית זימרן מטעם המדינה לביהמ"ש, נטען כי לאזגווי "תפיסת עולם נוקשה", וכי "גם בדבריו לפניי היום מסר המשיב כי מדי פעם עולה בו השאלה של האפשרות לפגיעה ביועצת המשפטית לממשלה וזאת על רקע סוגית גיוס החרדים לצבא ובאירוע האחרון הוא החליט לשאול את הרב יוסף שהוא סמכות דתית משמעותית בעיניו על מנת שיסיר מעליו את עול מצפונו". עוד צויין כי אזגאווי התנצל על המעשים ומסר כי טעה.

אזגאווי, תושב ירושלים, נעצר ביום רביעי האחרון על ידי בלשי תחנת לב של מחוז ירושלים. על פי השתלשלות וממצאי החקירה ועובדות כתב האישום, בסביבות השעה 11:15 של אותו יום, הגיע הנאשם סמוך לפתח ביתו של הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף וביקש מעוזרו להיכנס ולשאול את הרב שאלה דחופה.

לאחר בדיקה מהירה שביצע עוזרו של הרב, השיב לנאשם כי נבצר הדבר ובתגובה טען הנאשם בפניו: "זה שאלה של פיקוח נפש". בשל מניעת מפגש זה, התבקש להעביר את פנייתו בכתב. את מכתבו שהכין מבעוד מועד ערב קודם, הכניס הנאשם לתוך מעטפה ומסר אותה לידיו של עוזר הרב. על פי עדותו, כשקיבל הרב את המעטפה לידיו, הזדעזע מהכתוב והורה לעוזרו לדווח על כך מיד למשטרה.