אלימות קשה באוטובוסים: בערב אחד - ארבעה נהגים הותקפו

מכת אלימות קשה באוטובוסים בירושלים: ארבע תקיפות של נהגי אוטובוס בחברת "סופרבוס" אירעו הערב (שני) בירושלים. באחד המקרים נפגעו נוסעים ופונו לטיפול.

בקו 540 החלו נערים לעשן באוטובוס. הנהג העיר להם והם הגיבו בריסוס גז מדמיע לעיניו. בקו 62 פתחו נערים את דלת האוטובוס מבחוץ וריססו את האוטובוס בגז מדמיע. מריסוס הגז נפגעו גם נוסעים שפונו לטיפול רפואי. תקיפות דומות ארעו גם בקווים 62 ובקו 72. תלונות יוגשו במשטרת ירושלים.

ראש מטה ירושלים בכוח לעובדים יעל שלו ויגיסר הגיבה בזעם: "התרענו על כך שתקיפת הנהגים תגיע גם לנוסעים ולצערנו כך קרה. מדובר בעליית מדרגה - ארבעה מקרים בערב אחד! אסור שהמקרים הללו ייכנסו לסטטיסטיקה המדממת בלי פתרון. על פי נתוני המשטרה, רק 38% ממקרי האלימות בעיר מדווחים. פלא שזה כך, כשמרבית המקרים נסגרים 'מחוסר עניין לציבור' או 'העדר תשתית ראייתית'?".

איגוד וועדי התחבורה בכוח לעובדים: "אנחנו מתמודדים עם טרור באוטובוסים - מה עוד צריך לקרות כדי שבמשרד התחבורה יבינו שפגיעה בנהג היא פגיעה בנוסעים?".

בדיון שנערך בעיריית ירושלים בשבוע שעבר מסרו נציגי המשטרה כי במקרים רבים נמנעות החברות מהעברת סרטוני מצלמות האוטובוסים למשטרה. "לא ייתכן כי אלימות של קבוצות עבריינים - לעתים בכוונת מכוון לפגוע בנהגים - במרכז העיר נתפשת כאירוע נטול ראיות. בה בעת לא ייתכן שהחברות מתעלמות מאחריות לבטחון עובדיהם ונמנעות מהעברת הסרטונים. לא נעבור על כך בשתיקה", סיכמו באיגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים.